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(2x+y)(x-7y) выполните действие
Алгебра
(2x+y)(x-7y) выполните действие
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2х^2-14xy+xy-7y^2=2x^2-13xy-7y^2
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