Найдите наименьшее значение функции у=х^2-6х-1
Алгебра
Найдите наименьшее значение функции у=х^2-6х-1
Ответ(ы):
Гость:
Графиком функции является парабола, ветви которой направлены вверх ( а>0). Наименьшее значение такая функция имеет в своей вершине. Найдем координаты вершины: X вершина = -b/2a=6/2=3 Y вершина: 3^2 -6*3-1= 9-18-1=-10 Ответ: y наим. = -10
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