Длина первого отрезка равна 6 см что составляет 1/2 длины второго отрезка.длина тре??ьего отрезка составляет 1/3 длины второго отрезка .начерти эти отрезки

Математика
Длина первого отрезка равна 6 см что составляет 1/2 длины второго отрезка.длина тре??ьего отрезка составляет 1/3 длины второго отрезка .начерти эти отрезки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 отрезок 6см 2 отрезок 12см 6+6=12 3 отрезок 36см 12+12+12=36
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