1.Подберите синонимичные наречия к фразеологизмам. Образец:то и дело=временами ??о всего маху,раз и навсегда,скрепя сердце,при царе Горохе,с минуты на минуту,чуть свет, так себе,как пить дать,из рук вон,вверх тормашками,на ск...
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1.Подберите синонимичные наречия к фразеологизмам. Образец:то и дело=временами ??о всего маху,раз и навсегда,скрепя сердце,при царе Горохе,с минуты на минуту,чуть свет, так себе,как пить дать,из рук вон,вверх тормашками,на скорую руку,средь бела дня. 2.Определите,какими наречиямиможно заменить каждую группу фразеологизмов.Составте предложения со всеми фразеологическими оборотами. 1)Куры не клюют;как звёзд на небе;как сельдей в бочке;хоть отбавляй;непочатый край.2)Кот наплакал;с гулькин нос. P.s-пожалуйста сделайте , я бы сама сделала , но времени нет
Ответ(ы):
Гость:
Со всего маху- со всей силы, раз и навсегда-надолго, скрепля сердце- нехотя, при царе Горохе-давно, с минуты на минуту-сейчас , чуть свет-рано, так себе- неочень,, ка пить дать- непременно, из рук вон-неладно, на скорую руку- быстро, вверх тормашками- кверху дном, средь белого дня- утром
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