1. Что из перечисленного можно отнести к сообщающимся сосудам? А. чашка Б. кофейни?? В. стакан 2. Какое устройство можно рассматривать как сообщающиеся сосуды? А. садовый насос для опрыскивания деревьев Б. артезианский коло...
Физика
1. Что из перечисленного можно отнести к сообщающимся сосудам? А. чашка Б. кофейни?? В. стакан 2. Какое устройство можно рассматривать как сообщающиеся сосуды? А. садовый насос для опрыскивания деревьев Б. артезианский колодец В. медицинский шприц
Ответ(ы):
Гость:
1)б;2)а это сообщающиеся сосуды
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