Преобразуй запись , N 235
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Преобразуй запись , N 235
Ответ(ы):
Гость:
Мы были в пути пятые сутки. Три женщины и трое мужчин возвращались из отпуска. Четверо мальчиков и две девочки взяли шефство над детским садом.
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