Составить предложения в этими глаголами.Очень нужно!

Немецкий язык
Составить предложения в этими глаголами.Очень нужно!
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Гость:
Ich sehe gerne fern.  Ich komme nicht mit.  Ich hole dich vom Bahnhof ab.  Der Film fängt um 8 Uhr an.  Ich höre verschiedene Musik.
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