Составить предложения в этими глаголами.Очень нужно!
Немецкий язык
Составить предложения в этими глаголами.Очень нужно!
Ответ(ы):
Гость:
Ich sehe gerne fern. Ich komme nicht mit. Ich hole dich vom Bahnhof ab. Der Film fängt um 8 Uhr an. Ich höre verschiedene Musik.
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