Прошу(( Помогите ответить на последний вопрос в тесте! Какая особенность у предк??в человека сформировалась позже других? а) речь б) прямохождение в) абстрактное мышление г) сознание.

Биология

Прошу(( Помогите ответить на последний вопрос в тесте! Какая особенность у предк??в человека сформировалась позже других? а) речь б) прямохождение в) абстрактное мышление г) сознание.

Автор: Гость