Прошу(( Помогите ответить на последний вопрос в тесте! Какая особенность у предк??в человека сформировалась позже других? а) речь б) прямохождение в) абстрактное мышление г) сознание.
Биология
Прошу(( Помогите ответить на последний вопрос в тесте! Какая особенность у предк??в человека сформировалась позже других? а) речь б) прямохождение в) абстрактное мышление г) сознание.
Ответ(ы):
Гость:
В) абстрактное мышление
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