Сложить 6 вопросов. прошлый час. 4 КЛАСС
Английский язык
Сложить 6 вопросов. прошлый час. 4 КЛАСС
Ответ(ы):
Гость:
1. Mozart wrote more than pieces of music 2. I was very thirsty. I drank the water very quickly. 3. Paul and I played tennis yesterday. 4. Jim threw the ball to Sue, who caught it. 5. Ann spend a lot of money yesterday. She bought a dress cost £100
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