Является ли функция четной или нечетной f ( x) = 2x^2 + 3 cos 5 x

Математика
Является ли функция четной или нечетной f ( x) = 2x^2 + 3 cos 5 x
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это чётная функция, так как х в квадрате при любом х- положительно, косинус тоже   чётная функция- при любом х, значение положительно. сумма двух чётных функций- есть функция  чётная. 
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