Сколько будет если округлить 2,555 до тысячных

Математика
Сколько будет если округлить 2,555 до тысячных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2.55 либо так и будет
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