Спиши,подчеркни числительные как члены предложения.К какому разряду они относятся?Что они обозначают?какое по составу числительное две сотых?
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Спиши,подчеркни числительные как члены предложения.К какому разряду они относятся?Что они обозначают?какое по составу числительное две сотых?
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