Спиши,подчеркни числительные как члены предложения.К какому разряду они относятся?Что они обозначают?какое по составу числительное две сотых?

Русский язык

Спиши,подчеркни числительные как члены предложения.К какому разряду они относятся?Что они обозначают?какое по составу числительное две сотых?

Автор: Гость