Почему без атмосферы наша планета была бы безжизнена ?

География
Почему без атмосферы наша планета была бы безжизнена ?
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Ответ(ы):
Гость:
Мы без воздуха бы не жили!
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