Помогите пожалуйта!Мне срочно нужно)Когда идещь по улице и ветер срывает листья с древьев,ты специально шаркаешь ногами и получается такой приятный звук. Когда это союз или союзное слово?

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Помогите пожалуйта!Мне срочно нужно)Когда идещь по улице и ветер срывает листья с древьев,ты специально шаркаешь ногами и получается такой приятный звук. Когда это союз или союзное слово?

Автор: Гость