Все ли материки посетили участники первой кругосветной экспидиции?

География
Все ли материки посетили участники первой кругосветной экспидиции?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нет, не все. Не посещали Австралию и Антарктиду, так как эти материки в ту пору были еще не открыты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Моторная лодка прошла 7 часов по течению реки и 6 часов против течения.Определите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 10 км/ч...
Ответить
Алгебра
Известно ,что a+b=4, ab=-6, найдите значение выражения (a-b)^2
Ответить
Английский язык
А реведите на английский язык. 1.выиотеши бы к нам приехать?2.Когда твой день рожденья?3?Я хотела бы получить компьютер ко дню рождения.
Ответить
Математика
Выразите время в часах,сначала представила в виде обыкновенной дроби а затем в де??ятичной: 45 мин
Ответить
Математика
При высушивании трава теряет 60 % своего веса.Сколько было скошено травы , если полученное из неё сено ,весит 185 центнеров. Помогите пожалуйста !)
Ответить