Все ли материки посетили участники первой кругосветной экспидиции?
География
Все ли материки посетили участники первой кругосветной экспидиции?
Ответ(ы):
Гость:
Нет, не все. Не посещали Австралию и Антарктиду, так как эти материки в ту пору были еще не открыты.
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