Моторная лодка прошла 7 часов по течению реки и 6 часов против течения.Определите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 10 км/ч и за все путешествие лодка прошла 132 км.

Алгебра

Моторная лодка прошла 7 часов по течению реки и 6 часов против течения.Определите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 10 км/ч и за все путешествие лодка прошла 132 км.

Автор: Гость