Моторная лодка прошла 7 часов по течению реки и 6 часов против течения.Определите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 10 км/ч и за все путешествие лодка прошла 132 км.
Алгебра
Моторная лодка прошла 7 часов по течению реки и 6 часов против течения.Определите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей воде 10 км/ч и за все путешествие лодка прошла 132 км.
Ответ(ы):
Гость:
(10-х)6+(10+х)=132 60-6х+70+7х=132 х=2 - скорость течения реки)))
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