Найдите 17 cos альфа если sin альфа -8/17 и Пlt;альфаlt;3П/2 Решите подробнее плиз
Алгебра
Найдите 17 cos альфа если sin альфа -8/17 и Пlt;альфаlt;3П/2 Решите подробнее плиз
Ответ(ы):
Гость:
Cos²α=1 - sin²α = 1 - 64/289 = 225/289 α - в III координатной четверти, cos в ней отрицательный cosα= - √225/289 = - 15/17 17 cos α = 17· (-15/17) = - 15
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