Выполнить сложение чисел: это дроби т.е. пишется так:не знаю как напечатать эту дробь, читается так: шестнадцать семь восемнадцатых плюс тридцать два одиннадцать пятнадцатых 16 (7/18)+ 32 (11/15) 7 (4\9)+ 8 (3\4) + 9 (5\12) ...

Математика
Выполнить сложение чисел: это дроби т.е. пишется так:не знаю как напечатать эту дробь, читается так: шестнадцать семь восемнадцатых плюс тридцать два одиннадцать пятнадцатых 16 (7/18)+ 32 (11/15) 7 (4\9)+ 8 (3\4) + 9 (5\12) 12 (3/10 + 6 (5/8) 17 (5/24) + 8 (14/15)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16 (7/18)+ 32 (11/15) =  16 (35/90)+32 (66/90) = 48 101/90  =  49 11/90 7 (4/9)+ 8 (3/4) + 9 (5/12)= 7 16/36+8 27/36+9 15/36=              24 58/36=25 22/36=25 11/18 12 (3/10) + 6 (5/8)=12 12/40+6 25/40=18 37/40 17 (5/24) + 8 (14/15)=  17 25/120+8 112/120 =25 137/120  =     26 17/120
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