Выполнить сложение чисел: это дроби т.е. пишется так:не знаю как напечатать эту дробь, читается так: шестнадцать семь восемнадцатых плюс тридцать два одиннадцать пятнадцатых 16 (7/18)+ 32 (11/15) 7 (4\9)+ 8 (3\4) + 9 (5\12) ...

Математика

Выполнить сложение чисел: это дроби т.е. пишется так:не знаю как напечатать эту дробь, читается так: шестнадцать семь восемнадцатых плюс тридцать два одиннадцать пятнадцатых 16 (7/18)+ 32 (11/15) 7 (4\9)+ 8 (3\4) + 9 (5\12) 12 (3/10 + 6 (5/8) 17 (5/24) + 8 (14/15)

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