В каком веке выход в свет первой русской печатной книги

Окружающий мир
В каком веке выход в свет первой русской печатной книги
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 1564 году, то есть в 16 веке
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