Найти первый член геометрической прогрессии (an) в которой q=-3,S=330

Алгебра
Найти первый член геометрической прогрессии (an) в которой q=-3,S=330
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По формуле :  S=a1/(1-q)  cумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии найдем  первый член  а1     330=а1/(1-(-3))=а1/4        330*4=а1         а1=1320
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