Найти первый член геометрической прогрессии (an) в которой q=-3,S=330
Алгебра
Найти первый член геометрической прогрессии (an) в которой q=-3,S=330
Ответ(ы):
Гость:
По формуле : S=a1/(1-q) cумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии найдем первый член а1 330=а1/(1-(-3))=а1/4 330*4=а1 а1=1320
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