Помогите разобрать предложение В суровую морозную зиму тетерева прячутся в снег. Характеристика,части речи,все члены предложения,словосочетания

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в суровую морозную подчеркнуть волнистой линией в предлог суровую морозную прилагат.зиму подчеркнуть пунктирной линией _ _ _ _ существит.тетерева подлежащее существит.прячутся сказуемое глаголв снег подчеркнуть пунктирной линией с точкой ._._._._.ХАРАКТЕРИСТКА (Повест., невоскл., простое.,распр..)СЛОВОСОЧЕТАНИЯ в суровую зиму, прячутся в снег