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34,2-(17,9-у)=22 решите пожалуйста
Математика
34,2-(17,9-у)=22 решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
34,2-(17,9-y)=22 34,2-17,9+у=22 у=22-34,2+17,9 у=5,7.
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