ПОМОГИТЕ Я ВАС УМОЛЯЮ ЭТО НАДО ЗАВТРА., СДЕЛАЙТЕ ПОДРОБНО, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ! реша??ь то что в красных кружках

Гость: Гость:

1 (а). (в-5)(в-4)-3в(2в-3) а). (в-5)(в-4)=в²-4в-5в+20=в²-9в+20 б). 3в(2в-3)=6в ²-9в в). (в ²-9в+20)-(6в²-9в)=в²-9в+20-6в²+9в=в²+20-6в²=-5в²+20= 5(-в²+4) ____________________________________________________________ 1 (б). 3х(х-2)-(х-3) ² а). 3х(х-2)=3х ²-6х б). (х-3) ²=х²+9-6х в). (3х ²-6х)-(х²+9-6х)=3х²-6х-х²-9+6х=3х²-х²+9=2х²+9 ____________________________________________________________ 1(в). 5(а+1) ²-10а а). 5(а+1) ²=5(а²+1+2а)=5а²+5+10а б). 5а ²+5+10а-10а=5а²+5=5(а²+1) ____________________________________________________________ 2 а). 3с²-75с=3с(с-25) б). 3х ²+6ху+3у²=3(х²+2ху+у²) _____________________________________________________________ 4 (а). (а-в) ²-а² а). (а-в) ²=а²+в²-2ав б). а ²+в²-2ав-а²=в²-2ав=в(в-2а) ______________________________________________________________