Помогите решить задачу, дам 30 баллов!! Рабочий толкает вагонетку с силой, направл??нной вниз под углом 30° к горизонту. Какую наименьшую силу он должен приложить, чтобы сдвинуть ее с места, если масса вагонетки m = 300 кг, а...
Физика
Помогите решить задачу, дам 30 баллов!! Рабочий толкает вагонетку с силой, направл??нной вниз под углом 30° к горизонту. Какую наименьшую силу он должен приложить, чтобы сдвинуть ее с места, если масса вагонетки m = 300 кг, а коэффициент трения 0,01?
Ответ(ы):
Гость:
Дано a=30 k=0,01 m=300 кг F- ? F+m*g+N+Fтр=0 ( векторно) оу: F*sina+m*g-N=0 N=m*g+F*sina оx: F*cоsa -k*N=0 F*cosa -k*m*g -k*F*sina=0 F=k*m*g/(cosa-k*sina)=0,01*300*10/(0,87-0,005)=34,86 Н
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