Помогите решить задачу, дам 30 баллов!! Рабочий толкает вагонетку с силой, направл??нной вниз под углом 30° к горизонту. Какую наименьшую силу он должен приложить, чтобы сдвинуть ее с места, если масса вагонетки m = 300 кг, а...

Физика

Помогите решить задачу, дам 30 баллов!! Рабочий толкает вагонетку с силой, направл??нной вниз под углом 30° к горизонту. Какую наименьшую силу он должен приложить, чтобы сдвинуть ее с места, если масса вагонетки m = 300 кг, а коэффициент трения 0,01?

Автор: Гость