Здравствуйте.Помогите с заданием 3 класса
Математика
Здравствуйте.Помогите с заданием 3 класса
Ответ(ы):
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Все углы прямые у фигур 1,3 2 угла прямых у фигур 2,5,6 1 угол прямой у фигуры 4
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