Масса шести одинаковых ящиков равна 192 кг масса пустова ящика 2кг чему равна масса гвоздей в одном ящике

Математика
Масса шести одинаковых ящиков равна 192 кг масса пустова ящика 2кг чему равна масса гвоздей в одном ящике
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
192-12=180 180/6=30 ОТВЕТ 30
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