Пусть a - длина ребра куба, V - его объем. Задайте формулой зависимость переменной V от переменной a . Является ли эта зависимость функциональной?! Помогите прошу ! Очень срочно!

Алгебра

Пусть a - длина ребра куба, V - его объем. Задайте формулой зависимость переменной V от переменной a . Является ли эта зависимость функциональной?! Помогите прошу ! Очень срочно!

Автор: Гость