Пусть a - длина ребра куба, V - его объем. Задайте формулой зависимость переменной V от переменной a . Является ли эта зависимость функциональной?! Помогите прошу ! Очень срочно!

Алгебра
Пусть a - длина ребра куба, V - его объем. Задайте формулой зависимость переменной V от переменной a . Является ли эта зависимость функциональной?! Помогите прошу ! Очень срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V=a³ зависимость функциональная
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