Составьте числовое выражение и вычислите его значение: 1) к сумме чисел -15,27 и 12,1 прибавьте сумму чисел 19,97 и -16,8.

Математика

Составьте числовое выражение и вычислите его значение: 1) к сумме чисел -15,27 и 12,1 прибавьте сумму чисел 19,97 и -16,8.

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