Папе 37 лет,а маме 32 года.Насколько лет мама моложе папы.на сколько лет мама будет м??ложе папы через 3 года
Математика
Папе 37 лет,а маме 32 года.Насколько лет мама моложе папы.на сколько лет мама будет м??ложе папы через 3 года
Ответ(ы):
Гость:
На 5 лет мама моложе папы сейчас,и через три года тоже)
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