Папе 37 лет,а маме 32 года.Насколько лет мама моложе папы.на сколько лет мама будет м??ложе папы через 3 года

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Папе 37 лет,а маме 32 года.Насколько лет мама моложе папы.на сколько лет мама будет м??ложе папы через 3 года

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