#8 8 и 9 пример Желательно с решением
Математика
#8 8 и 9 пример Желательно с решением
Ответ(ы):
Гость:
Давай сама решай блин! Нечего не понятно, лучше напиши, а не фоткай.
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