Помогите задали проект по Английскому моё любимое место незнаю то написать

Английский язык
Помогите задали проект по Английскому моё любимое место незнаю то написать
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Гость:
Скажи какое твоё любимое место и я напишу
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#8 8 и 9 пример Желательно с решением
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