ПОЖАЛУЙСТА Подчеркни те предложения о почве, которые являются правильными. 1 В почве находятся корни растений- производителей; 2 В почве сосредоточена вся вода экосистемы; 3 Почва состоит из остатков отмерших организмов 4 ...
Окружающий мир
ПОЖАЛУЙСТА Подчеркни те предложения о почве, которые являются правильными. 1 В почве находятся корни растений- производителей; 2 В почве сосредоточена вся вода экосистемы; 3 Почва состоит из остатков отмерших организмов 4 В почве происходит весь круговорот веществ
Ответ(ы):
Гость:
2,3 это всё надо подчеркнуть
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