Герой Советского Союза . В 19** был призван на службу. С июля 19** воевал на фронтах Великой Отечественной войны . Он умер защищая Родину когда ему было всего ** лет . Алексей Сидоров получил звание Героя Советского Союза , орд...
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Герой Советского Союза . В 19** был призван на службу. С июля 19** воевал на фронтах Великой Отечественной войны . Он умер защищая Родину когда ему было всего ** лет . Алексей Сидоров получил звание Героя Советского Союза , орден Ленина и множество медалей. Имя Сидирова носит школа и площадь в моём городе. Для меня он пример доблести, отваги и мужества. Таким человеком можно гордиться ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы):
Гость:
Hero of the Soviet Union. He was recalled to the army in 19**. He had been fighting up the lines of the Great Patriotic War since July 19**. He died defending his home grounds at as early as **. Aleksey Sidorov got the title of the Hero of the Soviet Union, the Order of Lenin and plenty of medals. A school and a square in my town take his name. he is a lead of heroism, currage and bravery to me. We can be proud of such a person.
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