Герой Советского Союза . В 19** был призван на службу. С июля 19** воевал на фронтах Великой Отечественной войны . Он умер защищая Родину когда ему было всего ** лет . Алексей Сидоров получил звание Героя Советского Союза , орд...

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Герой Советского Союза . В 19** был призван на службу. С июля 19** воевал на фронтах Великой Отечественной войны . Он умер защищая Родину когда ему было всего ** лет . Алексей Сидоров получил звание Героя Советского Союза , орден Ленина и множество медалей. Имя Сидирова носит школа и площадь в моём городе. Для меня он пример доблести, отваги и мужества. Таким человеком можно гордиться ПЕРЕВЕДИТЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ПОЖАЛУЙСТА

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