Традиции Нижнего Новгорода

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Традиции и колорит Нижнего Новгорода нашли отражение в самых разных сферах жизни и ощутимы с первых минут пребывания в городе. Красивый старинный город гордится своими высокодуховными и религиозными традициями, а также непосредственным отношением к развитию русской поэзии Золотого века. Природа Нижнего Новгорода очень живописна, здесь можно полюбоваться настоящими красотами русских земель.Экскурсия по культурным достопримечательностям Нижнего Новгорода В Нижнем Новгороде много выдающихся достопримечательностей, которые будет интересно посетить всем гостям города. Важнейшим историческим символом... Читать далееТем, кто желает в полной мере оценить красоту русской культуры, непременно стоит посетить близлежащее село Большое Болдино. Это удивительное и сказочное место, связанное с именем известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Целых четыре столетия Болдино принадлежало одному дворянскому роду - Пушкиным. Сам А.С.Пушкин создал здесь порядка 50 произведений. В наше время в селе Большое Болдино находится Пушкинский музей-заповедник, открытый для посещения, он был основан к 150-летию со дня рождения всемирно известного поэта.Второе отличное место для посещения – Дивеево - четвертый удел Пресвятой Богородицы. Считается, что если провести целые сутки в этом месте, то можно получить особое благословение Небесной Царицы и рассчитывать не ее покровительство. Здесь упокоены мощи святого Серафима Саровского, именно в Дивеево стремятся паломники со всей России, ведь это место с давних времен считается духовно-религиозным центром России.