Распредели слова по группам в соответствии с их составом: памятник, праздник, водосток, чертёжник, фонарик, электрик, садовод, подоконник, журналистика. 1 корень и суффикс 2 корень суффикс и суффикс 3 корень соединительная г...
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Распредели слова по группам в соответствии с их составом: памятник, праздник, водосток, чертёжник, фонарик, электрик, садовод, подоконник, журналистика. 1 корень и суффикс 2 корень суффикс и суффикс 3 корень соединительная гласная корень
Ответ(ы):
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1) памятник, праздник, чертежник, фонарик, электрик, подоконник 2) журналистика 3) водосток
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