Распредели слова по группам в соответствии с их составом: памятник, праздник, водосток, чертёжник, фонарик, электрик, садовод, подоконник, журналистика. 1 корень и суффикс 2 корень суффикс и суффикс 3 корень соединительная г...

Русский язык

Распредели слова по группам в соответствии с их составом: памятник, праздник, водосток, чертёжник, фонарик, электрик, садовод, подоконник, журналистика. 1 корень и суффикс 2 корень суффикс и суффикс 3 корень соединительная гласная корень

Автор: Гость