(-2)+x-(-3)=5 уравнение. Решите пожалуйста. Желательно подробное объяснение
Математика
(-2)+x-(-3)=5 уравнение. Решите пожалуйста. Желательно подробное объяснение
Ответ(ы):
Гость:
-2+х+3=5 х=5+2-3 х=4 ОТВЕТ: 4
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