Сколько будет√54 и √63

Алгебра
Сколько будет√54 и √63
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кореня из 63 ровного нету, но это примерно 3 корень из 7. раложим 54 как 9 *6 . вынесем 9 из под корня будет 3 корней из 6
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