Опредилите глаголы не совершенного вида : вычерчивать ,вычиртил , вычерчу, вы??ертить
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Опредилите глаголы не совершенного вида : вычерчивать ,вычиртил , вычерчу, вы??ертить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несовершенного вида: вычерчивать Совершенного вида: вычертил, вычерчу, вычертить
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