Орфограммы в слове яйцо,курица,Моска
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Орфограммы в слове яйцо,курица,Моска
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Яйцо - безударная гласная я курица - безударная гласная и Москва - безударная гласная о Везде безударные гласные
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