Першого дня Тарасик прочитав 12 сторінок книжки, а другого - 8 сторінок. Після цього йому залишилося прочитати 70 сторінок книжки. Скільки сторінок було у книжці?

Математика
Першого дня Тарасик прочитав 12 сторінок книжки, а другого - 8 сторінок. Після цього йому залишилося прочитати 70 сторінок книжки. Скільки сторінок було у книжці?
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Гость:
90 разве нет? Либо я тупая, либо это очень легко
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