ПОМОГИТЕ!!! Написать маленькую басню!!! 4-5 предложений.

Гость: Гость:

Про Ивана и Мед Как-то раз, объевшись мёду. Захотел попить он воду. Ну-ка думает, попью. Удалю нужду свою. Но не смог попить воды. Не убрать ему нужды. Ведь забыл ее он дома. Вот такая аксиома. И на том теперь конец. Так что думай молодец. Прежде чем покушать мёду. Не забудь с собой взять воду.