ПОМОГИТЕ!!! Написать маленькую басню!!! 4-5 предложений.

Литература
ПОМОГИТЕ!!! Написать маленькую басню!!! 4-5 предложений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про Ивана и Мед Как-то раз, объевшись мёду. Захотел попить он воду. Ну-ка думает, попью. Удалю нужду свою. Но не смог попить воды. Не убрать ему нужды. Ведь забыл ее он дома. Вот такая аксиома. И на том теперь конец. Так что думай молодец. Прежде чем покушать мёду. Не забудь с собой взять воду.
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