Андрей идёт от дома до станции метро через восемь минут после выхода ему остается пройти 507 м через 12 минут 240 м.сколько минут занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции
Математика
Андрей идёт от дома до станции метро через восемь минут после выхода ему остается пройти 507 м через 12 минут 240 м.сколько минут занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если через 12 минут он проходит 240 метров, то за 1 минуту он проходит 240 / 12 = 20 метров, т. е. за первые 8 минут он пройдет 8 х 20 = 160 метров. 160 + 507 + 240 = 907 метров весь путь. По времени он пройдет 507 метров / 20 = 25, 35 минуты. Итого 8 + 25,35 + 12 = 45, 35 минуты
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