Андрей идёт от дома до станции метро через восемь минут после выхода ему остается пройти 507 м через 12 минут 240 м.сколько минут занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции

Математика

Андрей идёт от дома до станции метро через восемь минут после выхода ему остается пройти 507 м через 12 минут 240 м.сколько минут занимает у Андрея вся дорога и чему равно расстояние от дома до станции

Автор: Гость