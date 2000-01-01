Для приготовления пищи полярники используют воду полученную из расплавленого ль??а. Сколько теплоты потребуется для того чтобы расплавить 2 кг льда и полученную воду вскипятить если начальная температура льда -10°C

Физика

Для приготовления пищи полярники используют воду полученную из расплавленого ль??а. Сколько теплоты потребуется для того чтобы расплавить 2 кг льда и полученную воду вскипятить если начальная температура льда -10°C

Автор: Гость