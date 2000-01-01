Для приготовления пищи полярники используют воду полученную из расплавленого ль??а. Сколько теплоты потребуется для того чтобы расплавить 2 кг льда и полученную воду вскипятить если начальная температура льда -10°C
Физика
Для приготовления пищи полярники используют воду полученную из расплавленого ль??а. Сколько теплоты потребуется для того чтобы расплавить 2 кг льда и полученную воду вскипятить если начальная температура льда -10°C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000помножити на 1= 2000 хв 2000+60=2060
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