Проверьте орфографию и пунктуацию(оцените от 1 до 5 это сочинение) спасибо. Состраданье, как я понимаю, это способность принять и прочувствовать те негативные эмоции , которые испытывает тот или иной человек, а в итоге понять ...
Русский язык
Проверьте орфографию и пунктуацию(оцените от 1 до 5 это сочинение) спасибо. Состраданье, как я понимаю, это способность принять и прочувствовать те негативные эмоции , которые испытывает тот или иной человек, а в итоге понять его и пожалеть.Актуальность проблемы ''cсостраданья" в нашем обществе в наши дни бесспорна. Ведь если ты пройдешь мимо того человека , которому стало например плохо, со словами "ему обязательно помогут, а у меня много дела, мне некогда ", то подумай о том, что на его месте можешь оказаться ты или твои близкие, и мимо тебя будут также будут проходить прохожие , как и ты. Эта проблема поднимается на страницах произведения А.Чехова "Тоска". У главного героя , старика Ионна умер сын, его после это разрывает на двое горе и тоска по сыну. В поисках утешения , он пытается разделит свое горе с другими людьми, но всем все-равно , им не до этого... В конце концов, он находит того , кто выслушает его. Это была его лошаденка. Он и излил ей свою душу, и она разделил его утрату. Тем самым Чехов дает понять, что даже животные имеют теплоту своей души, в отличие от людей. (Вывод я так и не смог придумать)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть некоторые недочёты в плане пунктуации, да и некоторые предложения стоит переделать. В первом предложении, например, грубые речевые ошибки сразу режут глаз. Можно переписать примерно так: "Сострадание - это способность принять и прочувствовать те эмоции человеческой натуры, которые иной проигнорирует или не сможет понять. По-моему, актуальность общественной проблемы отсутствия этого важнейшего человеческого качества в наши дни бесспорна." Некоторые предложения звучат немного просто, их тоже стоит переписать или доработать. Ошибки: 1. ...которому стало, например, плохо... (лучше "например" вовсе убрать) 2. У главного героя, старика Ионна, умер сын, после чего горе и тоска начинают разрывать его пополам. 3.Тем самым Чехов даёт понять, что в отличии от некоторых людей, животные имеют свою душевную теплоту и способность к состраданию. Удачи с сочинением и с выводом :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! Постройте вопросы со следующими словами: 1. does/what/up/get/she/time/? 2.do/breakfast/does/what/she/before/? 3.for/do...
Геометрия
Кут ABC =150 градусів.Між його сторонами проходить промінь BL таким чином ,що кут LBC в 4 ??ази менший за кут LBA.Знайдіть кут LBC. Ну я дуже прошу...
Математика
Одной банки краски хватает на покраску 12м2 площади. а)сколько банок краски хвати?? для покраски трех железных кубов с ребрами равными 3м,4м,5 м...
Английский язык