Проверьте орфографию и пунктуацию(оцените от 1 до 5 это сочинение) спасибо. Состраданье, как я понимаю, это способность принять и прочувствовать те негативные эмоции , которые испытывает тот или иной человек, а в итоге понять ...

Русский язык

Проверьте орфографию и пунктуацию(оцените от 1 до 5 это сочинение) спасибо. Состраданье, как я понимаю, это способность принять и прочувствовать те негативные эмоции , которые испытывает тот или иной человек, а в итоге понять его и пожалеть.Актуальность проблемы ''cсостраданья" в нашем обществе в наши дни бесспорна. Ведь если ты пройдешь мимо того человека , которому стало например плохо, со словами "ему обязательно помогут, а у меня много дела, мне некогда ", то подумай о том, что на его месте можешь оказаться ты или твои близкие, и мимо тебя будут также будут проходить прохожие , как и ты. Эта проблема поднимается на страницах произведения А.Чехова "Тоска". У главного героя , старика Ионна умер сын, его после это разрывает на двое горе и тоска по сыну. В поисках утешения , он пытается разделит свое горе с другими людьми, но всем все-равно , им не до этого... В конце концов, он находит того , кто выслушает его. Это была его лошаденка. Он и излил ей свою душу, и она разделил его утрату. Тем самым Чехов дает понять, что даже животные имеют теплоту своей души, в отличие от людей. (Вывод я так и не смог придумать)

Автор: Гость