Кут ABC =150 градусів.Між його сторонами проходить промінь BL таким чином ,що кут LBC в 4 ??ази менший за кут LBA.Знайдіть кут LBC. Ну я дуже прошу поможіть
Геометрия
Кут ABC =150 градусів.Між його сторонами проходить промінь BL таким чином ,що кут LBC в 4 ??ази менший за кут LBA.Знайдіть кут LBC. Ну я дуже прошу поможіть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай одна частина х°. Тоді ∠LBC=x°, ∠LBA=4x°. За умовою х+4х=150°, 5х=150°, х=150 : 5=30°. Відповідь: ∠АВL=4·30=120°. ∠LBC=30°.
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