Кут ABC =150 градусів.Між його сторонами проходить промінь BL таким чином ,що кут LBC в 4 ??ази менший за кут LBA.Знайдіть кут LBC. Ну я дуже прошу поможіть

Геометрия

Кут ABC =150 градусів.Між його сторонами проходить промінь BL таким чином ,що кут LBC в 4 ??ази менший за кут LBA.Знайдіть кут LBC. Ну я дуже прошу поможіть

Автор: Гость