Рисунок фигуры Y= -9-x2 Y=0 Сделать рисунок и вычислить площадь фигуры ограниченной линиями

Гость: Гость:

Находим корни функции - х1 = -3 и х2 = 3 - это пределы интегрирования. Находим интеграл функции -1/3*х³ - 9х Площадь разность интегралов при х=3 и х=-3 S = 18 - 18 = 36. ОТВЕТ 36