Рисунок фигуры Y= -9-x2 Y=0 Сделать рисунок и вычислить площадь фигуры ограниченной линиями

Математика
Рисунок фигуры Y= -9-x2 Y=0 Сделать рисунок и вычислить площадь фигуры ограниченной линиями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим корни функции - х1 = -3  и х2 = 3 -  это пределы интегрирования. Находим интеграл функции   -1/3*х³ - 9х Площадь разность интегралов при х=3 и х=-3  S = 18 - 18 = 36. ОТВЕТ 36
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