Рисунок фигуры Y= -9-x2 Y=0 Сделать рисунок и вычислить площадь фигуры ограниченной линиями
Математика
Рисунок фигуры Y= -9-x2 Y=0 Сделать рисунок и вычислить площадь фигуры ограниченной линиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим корни функции - х1 = -3 и х2 = 3 - это пределы интегрирования. Находим интеграл функции -1/3*х³ - 9х Площадь разность интегралов при х=3 и х=-3 S = 18 - 18 = 36. ОТВЕТ 36
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