Read the story and answer: What do Beth and Timothy do together? Помогите с переводом и что тут сделать надо?

Английский язык
Read the story and answer: What do Beth and Timothy do together? Помогите с переводом и что тут сделать надо?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
They play, jump, play and go for a walk together.
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