Сойлем курап бериниздерш жети сегиз созден туратин
Қазақ тiлi
Сойлем курап бериниздерш жети сегиз созден туратин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бугин менин туган куним оте кызыкты отти, маган коптеген сыйлыктар сыйлады.
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