Решите с помощью уравнения. От одной станции отошел поезд со скоростью 56км/ч, а через 4 часа от второй станции навстречу ему отошел другой поезд со скоростью 64км/ч. Расстояние между станциями равно 584 км. Сколько времени н...

Алгебра

Решите с помощью уравнения. От одной станции отошел поезд со скоростью 56км/ч, а через 4 часа от второй станции навстречу ему отошел другой поезд со скоростью 64км/ч. Расстояние между станциями равно 584 км. Сколько времени находился в пути каждый поезд до встречи?

Автор: Гость