Решите с помощью уравнения. От одной станции отошел поезд со скоростью 56км/ч, а через 4 часа от второй станции навстречу ему отошел другой поезд со скоростью 64км/ч. Расстояние между станциями равно 584 км. Сколько времени н...
Алгебра
Решите с помощью уравнения. От одной станции отошел поезд со скоростью 56км/ч, а через 4 часа от второй станции навстречу ему отошел другой поезд со скоростью 64км/ч. Расстояние между станциями равно 584 км. Сколько времени находился в пути каждый поезд до встречи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
584=56*(t+4)+64*t 584-224=110t t=360/110 t=3.27 часа находился в пути второй поезд 7,27 часа находился в пути первый поезд
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