Помогите пожалуйста ответить на вопросы к тексту . . спасибо На рассвете, чтобы д??ть отдых уставшим лошадям, решили остановиться у подножия горы, которая высилась недалеко от дороги. В тёплом воздухе стоял запах мёда. На вер...
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Помогите пожалуйста ответить на вопросы к тексту . . спасибо На рассвете, чтобы д??ть отдых уставшим лошадям, решили остановиться у подножия горы, которая высилась недалеко от дороги. В тёплом воздухе стоял запах мёда. На вершине горы в низком колючем кустарнике распевала какая-то птичка. На горизонте виднелось синее море. За перевалом вид окружающей местности резко изменился. На севере расстилалось безбрежное море зелени, волны которой покрывали самые крутые склоны. Даже на отвесных скалах заплетался пёстрый узор цветущих кустарников и деревьев. Задания: 1. Укажите в тексте все безударные окончания имен существительных. Объясните их правописание (указать склонение, падеж) 5. Выпишите три слова с проверяемыми безударными гласными, подберите у ним проверочные. Укажите корни. 6. Выпишите слова с парными по глухости- звонкости согласными в слабой позиции в корне. Подберите проверочные слова. Укажите корни. 7. Выпишите из текста слово с сочетанием СН. Подберите еще пять слов с этой орфограммой. Подберите проверочные слова. 8. Укажите все безударные окончания имен прилагательных.
Ответ(ы) на вопрос:
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